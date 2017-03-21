Football.ua подводит итоги 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Лейпциг закончил чемпионскую гонку, Getty Images
21 марта 2017, 10:15
Конец чемпионской гонки для Лейпцига
Бремен одержал четвертую победу в пяти последних играх и оставил новичка Бундеслиги на втором месте в турнирной таблице с отставанием от Баварии 13 очков. За оставшиеся восемь туров отыграть такую фору практически нереально.
Поражение от Вердера заставит Лейпциг серьезно бороться с Боруссией за вторую позицию. А мюнхенцы могут сосредоточиться на полуфинале Кубка Германии и четвертьфинале Лиге чемпионов, где им будут противостоять Боруссия Дортмунд и мадридский Реал соответственно.
В составе Вердера отличились Златко Юнузович, Флориан Гриллич и Флориан Кайнц. У Вердера 14-е место и 29 очков.
Интересные факты
- Лейпциг три матча подряд без побед (одна ничья, два поражения).
- Юнузович забил семь из своих 17 голов в Бундеслиги выстрелами из-за пределов штрафной.
- Гулачи парировал только один мяч на 90-й минуте.
- Это была самая результативная игра Вердера в текущем сезоне
Феерическая игра Антони Модеста
Антони Модест является одним из самых ярких игроков 25-го тура. Кельн дома играл против крепкой Герты, но добыл уверенную победу со счетом 4:2. Невероятная игра Антони Модеста, который оформил хет-трик, забив первые два мяча в течение двух минут – с 35-й по 37-ю.
Благодаря такой феерии Модест вышел на вторую строчку в гонке бомбардиров в Бундеслиге. Этот нападающий, кажется, не имеет слабых сторон: игра на стандартах, удары из-за пределов штрафной, игра головой, скорость… Кельну будет очень сложно удержать Антони в летнее трансферное окно.
Интересные факты
- Ибишевич забил свой одиннадцатый гол в сезоне, а это уже на один мяч больше, чем в прошлом сезоне.
- Кель забил самый быстрый свой гол в сезоне.
- Только Модест и Левандовски дважды забивали по три гола в сезоне.
Домашняя серия Хоффенхайма
Хоффенхайм не потерпел ни одного поражения дома. Этого не произошло и в 25-ом туре.
Команда Юлиана Нагельсманна набирает пункты, даже показывая откровенно плохую игру. Леверкузен контролировал ход игры, но голкипер Бауманн был великолепен. Хоффенхайм же реализовал единственный свой голевой момент и выгрыз три очка.
Хоффенхайм продолжает держаться в ТОП-4 и абсолютно заслуженно претендует на то, чтобы впервые в истории клуба пробиться в Лигу чемпионов.
Под руководством нового главного тренера команды Тайфуна Коркута у Байера ничего не поменялось. Невероятное количество нереализованных моментов и ужасная игра в обороне – это главная характеристика Фармацевтов в текущем сезоне.
Интересные факты
- Хоффенхайм выиграл оба матча против Леверкузена в этом сезоне
- Хоффенхайм установил клубный рекорд из 13 домашних игр без поражений
- Леверкузен взял за последние четыре игры, лишь одно очко. Это самый слабый показатель Фармацевтов за 14 лет.
- Победный гол Вагнера был 250 в текущем сезоне Бундеслиги.
Результаты всех матчей 24-го тура:
Бомбардиры:
Турнирная таблица после 25-го тура Бундеслиги:
Макс Кравчук, Football.ua