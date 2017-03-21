Германия

Football.ua подводит итоги 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Конец чемпионской гонки для Лейпцига

Бремен одержал четвертую победу в пяти последних играх и оставил новичка Бундеслиги на втором месте в турнирной таблице с отставанием от Баварии 13 очков. За оставшиеся восемь туров отыграть такую фору практически нереально.

Поражение от Вердера заставит Лейпциг серьезно бороться с Боруссией за вторую позицию. А мюнхенцы могут сосредоточиться на полуфинале Кубка Германии и четвертьфинале Лиге чемпионов, где им будут противостоять Боруссия Дортмунд и мадридский Реал соответственно.

В составе Вердера отличились Златко Юнузович, Флориан Гриллич и Флориан Кайнц. У Вердера 14-е место и 29 очков.

Интересные факты

- Лейпциг три матча подряд без побед (одна ничья, два поражения).

- Юнузович забил семь из своих 17 голов в Бундеслиги выстрелами из-за пределов штрафной.

- Гулачи парировал только один мяч на 90-й минуте.

- Это была самая результативная игра Вердера в текущем сезоне

Феерическая игра Антони Модеста

Антони Модест является одним из самых ярких игроков 25-го тура. Кельн дома играл против крепкой Герты, но добыл уверенную победу со счетом 4:2. Невероятная игра Антони Модеста, который оформил хет-трик, забив первые два мяча в течение двух минут – с 35-й по 37-ю.

Благодаря такой феерии Модест вышел на вторую строчку в гонке бомбардиров в Бундеслиге. Этот нападающий, кажется, не имеет слабых сторон: игра на стандартах, удары из-за пределов штрафной, игра головой, скорость… Кельну будет очень сложно удержать Антони в летнее трансферное окно.

Интересные факты

- Ибишевич забил свой одиннадцатый гол в сезоне, а это уже на один мяч больше, чем в прошлом сезоне.

- Кель забил самый быстрый свой гол в сезоне.

- Только Модест и Левандовски дважды забивали по три гола в сезоне.

Домашняя серия Хоффенхайма

Хоффенхайм не потерпел ни одного поражения дома. Этого не произошло и в 25-ом туре.

Команда Юлиана Нагельсманна набирает пункты, даже показывая откровенно плохую игру. Леверкузен контролировал ход игры, но голкипер Бауманн был великолепен. Хоффенхайм же реализовал единственный свой голевой момент и выгрыз три очка.

Хоффенхайм продолжает держаться в ТОП-4 и абсолютно заслуженно претендует на то, чтобы впервые в истории клуба пробиться в Лигу чемпионов.

Под руководством нового главного тренера команды Тайфуна Коркута у Байера ничего не поменялось. Невероятное количество нереализованных моментов и ужасная игра в обороне – это главная характеристика Фармацевтов в текущем сезоне.

Интересные факты

- Хоффенхайм выиграл оба матча против Леверкузена в этом сезоне

- Хоффенхайм установил клубный рекорд из 13 домашних игр без поражений

- Леверкузен взял за последние четыре игры, лишь одно очко. Это самый слабый показатель Фармацевтов за 14 лет.

- Победный гол Вагнера был 250 в текущем сезоне Бундеслиги.

Результаты всех матчей 24-го тура:

Бомбардиры:

Турнирная таблица после 25-го тура Бундеслиги:

Макс Кравчук, Football.ua