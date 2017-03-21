Германия

Полузащитник Монако Бернурду Силва попал в сферу интересов Баварии.

Очень вероятно, что в ближайшее трансферное окно звездный футболист Монако сменит клубную прописку и перейдет в один из европейских топ-клубов.

По информации Mundo Deportivo, сейчас Бавария является главным претендентом на подписание Бернарду Силвы.

Источник сообщает, что Монегаски оценивают 22-летнего португальца в 80 миллионов евро, ведь у футболиста подписан контракт с Монако до 2020 года.

Ранее Бернарду связывали с переходом в Челси.

В текущем сезоне Силва провел за Монако 44 матча во всех турнирах, в которых сумел забить 9 голов и отдать 10 результативных передач.

