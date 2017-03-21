Полузащитник Монако Бернурду Силва попал в сферу интересов Баварии.
Бернарду Силва, Getty Images
21 марта 2017, 11:15
Очень вероятно, что в ближайшее трансферное окно звездный футболист Монако сменит клубную прописку и перейдет в один из европейских топ-клубов.
По информации Mundo Deportivo, сейчас Бавария является главным претендентом на подписание Бернарду Силвы.
Источник сообщает, что Монегаски оценивают 22-летнего португальца в 80 миллионов евро, ведь у футболиста подписан контракт с Монако до 2020 года.
Ранее Бернарду связывали с переходом в Челси.
В текущем сезоне Силва провел за Монако 44 матча во всех турнирах, в которых сумел забить 9 голов и отдать 10 результативных передач.