Германия

Немецкий футбольный союз признал наставника Хоффенхайма Юлиана Нагельсманна лучшим немецким тренером в 2016 году.

Нагельсманн – самый молодой тренер в истории Бундеслиги. Он начал работать с Хоффенхаймом в феврале 2016, когда ему было 28 лет.

Юлиану удалось спасти Хоффенхайм от вылета, а в нынешнем сезоне команда из Зинсхайма сражается за место в зоне Лиги чемпионов.

Официальный сайт Бундеслиги сообщает, что Немецкий футбольный союз признал Нагельсманна лучшим тренером страны в 2016 году.

"Это неожиданность и честь для меня – получить награду лучшему тренеру. У меня есть много коллег, которые проделывают свою работу на высочайшем уровне и, как минимум, не менее достойны этого приза", — признался Нагельсманн.

После 25 туров Бундеслиги Хоффенхайм занимает 4-е место. В следующем туре команда сразится с Гертой на выезде.