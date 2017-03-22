Исполнительный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал возможный трансфер Пьер-Эмерика Обамеянга.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
22 марта 2017, 19:08
Исполнительный директор Шмелей Ханс-Йоахим Ватцке заявил, если клубы хотят приобрести Обамеянга в летнее трансфрное окно, им придется расскошелиться.
Отметим, что сумма отступных за габонского футболиста составляет 65 млн евро.
"Мы сейчас входим в область гипотетического. Очевидно, что Обамеянг стоит очень дорого, если его попытаются купить. Но мы хотим, чтобы он остался в Боруссии", — цитирует Ватцке SportBild.
В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 31 матч во всех турнирах за Боруссию, в которых он отметился 28 голами и 4 ассистами.