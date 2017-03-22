Германия

Главный тренер Гамбурга Маркус Гисдоль продлил соглашение с нынешним клубом.

Как информирует официальный сайт Диназавров, Гисдоль поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2019 года.

Гисдоль возглавил Гамбург летом прошлого года.

Ранее он тренировал Хоффенхайм, был ассистентом в Шальке, а также возглавлял несколько малоизвестных немецких клубов.

После сыгранных 25-ти туров Бундеслиги Гамбург с 27-ю баллами располагается на 16-м месте в турнирной таблице.