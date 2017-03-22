Главный тренер Гамбурга Маркус Гисдоль продлил соглашение с нынешним клубом.
Маркус Гисдоль, AFP
22 марта 2017, 19:13
Как информирует официальный сайт Диназавров, Гисдоль поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2019 года.
Гисдоль возглавил Гамбург летом прошлого года.
Ранее он тренировал Хоффенхайм, был ассистентом в Шальке, а также возглавлял несколько малоизвестных немецких клубов.
После сыгранных 25-ти туров Бундеслиги Гамбург с 27-ю баллами располагается на 16-м месте в турнирной таблице.