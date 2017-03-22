Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал свой возможный трансфер в Реал.

Форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски заявил, что не собирается уходить из Баварии.

"Реал? В Баварии у игроков те же самые предпосылки для достижения успехов. И Бавария — клуб, вместе с которым я хочу добиваться этих побед. Как свидетельствует нынешний сезон, наша команда имеет возможность выиграть все возможные титулы", — цитирует Левандовски SportBild.

В текущем сезоне Левандовски сыграл 24 матча, забил 21 гол и отдал 2 результативных передачи.

Польский нападающий сыграл за Баварию 136 матчей и забил 100 голов. Роберт защищает цвета мюнхенцев с июля 2014 года.