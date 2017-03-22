Германия

Центральный полузащитник Баварии Тиаго Алькантара намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе.

Хавбек Баварии Тиаго Алькантара не собирается возвращаться в Барселону. Как сообщает Bild со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser, футболист намерен продлить контракт с Баварией, который истекает летом 2019 года.

Сообщается, что новый контракт будет продлен на 2 года, до лета 2021 года.

Алькантара играет в Баварии с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забив 3 голами и отдав 4 ассиста в Бундеслиге.