Германия

Украинский полузащитник немецкого Дармштадта Денис Олейник отметился голом в товарищеском матче своей команды.

Во время международного перерыва Дармштадт провел товарищеский поединок против Гинсхайма.

После перерыва в игру вступил украинец Денис Олейник, а уже на 55-й минуте полузащитник отметился голом.

Также отметим, что в стартовом составе в этой игре вышел другой украинец — голкипер Игорь Березовский, а на 77-й минуте поединка игрок покинул пределы поля.

Игра завершилась разгромной победой Дармштадта со счета 7:1.