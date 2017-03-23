Германия

Бавария намерена выкупить контракт французского вингера Кингсли Комана у Ювентуса, но при этом может его тут же перепродать в Манчестер Сити.

Тренер Баварии Карло Анчелотти и исполнительный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге сообщили о намерении воспользоваться правом выкупа атакующего полузащитника сборной Франции Кингсли Комана.

В 2-летнем арендном соглашении с Ювентусом есть пункт, согласно которому Бавария имеет право выкупить Комана у Старой Синьоры за 21 миллион евро. Сам футболист, как сообщает L'Equipe, готов остаться в Баварии надолго, но вопрос в том, удастся ли это ему.

Все дело в предложении от Манчестер Сити, готового заплатить за Комана 50 миллионов евро. И не исключен вариант, что Бавария, выкупив француза, даст добро на воссоединение Кинглси с нынешним тренером Горожан Хосепом Гвардиолой.