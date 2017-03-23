Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал гонку бомбардиров в Бундеслиге.

Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заявил, что его не заботит количество забитых мячей в Бундеслиге.

"Я смотрю одним глазом на список бомбардиров. Не думаю о том, чтобы обязательно забить больше всех. Возможно, задумаюсь об этом лишь в том случае, если Бавария досрочно станет чемпионом", — цитирует Левандовски SportBild.

В текущем сезоне Левандовски сыграл 24 матча, забил 21 гол и отдал 2 результативных передачи.

Польский нападающий сыграл за Баварию 136 матчей и забил 100 голов. Роберт защищает цвета мюнхенцев с июля 2014 года.