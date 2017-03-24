Германия

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Немецкий форвард Кевин Кураньи искал новый клуб после того, как покинул Хоффенхайм в 2016 году. Все закончилось тем, что игрок принял решение завершить карьеру в 35 лет.

"У меня есть важная новость. Возможно, вы догадывались, но теперь решение окончательно: я наконец-то покидаю поле. Да, я завершаю карьеру футболиста", — объявил Кураньи на своем официальном сайте.

"Вы спросите, почему именно сейчас? Мне потребовались месяцы на то, чтобы прийти к этому решению. Было нелегко принять его и навсегда попрощаться с футбольной карьерой. Но теперь время пришло. И я с этим смирился.

Я не просто привык к своей новой жизни, она мне даже начинает нравиться. Признаюсь, иногда меня ужасно тянет снова выбежать на поле и погонять мяч. Но и перспектива после стольких лет отдохнуть от расписанной буквально по минутам жизни профессионального футболиста не менее заманчива. Хотя, чего скрывать: если бы в последние месяцы мне удалось найти подходящий клуб, я продолжил бы карьеру", — признался футболист.

Кевин Кураньи выступал за Штутгарт, Шальке, московское Динамо и Хоффенхайм. На счету игрока 52 матча и 19 голов за сборную Германии.

Стоит отметить, что за карьеру игрок так и не обзавелся титулами. В его послужном списке лишь серебряная медаль чемпионата Европы в 2008 году.