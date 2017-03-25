Германия

Дортмундская Боруссия рассматривает Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера.

Дортмундская Боруссия рассматривает кандидатуры тренеров, которые могли бы заменить Томаса Тухеля в случае ухода.

Главным кандидатом является Юлиан Нагельсманн — 29-летний тренер Хоффенхайма. При этом, сам специалист в следующем сезоне хотел бы остаться в Хоффенхайме, чтобы испытать себя в еврокубках. Ожидается, что в 2018 году дортмундцы попытаются пригласить к себе перспективного тренера.

Стоит отметить, что Нагельсманн возглавил Хоффенхайм в прошлом сезоне и спас клуб от вылета. В этом сезоне команда ведет борьбу за медали и занимает 4 место после 25 туров.