Германия

Нападающий дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг не знал себе равных в чемпионате Германии в марте.

В марте Обамеянг забил 4 гола в 3 матчах Бундеслиги. Это помогло Боруссии Д сократить отставание от идущего вторым Лейпцига до 3 пунктов.

Пьер-Эмерик сделал дубль в матче против Байера (6:2), а также расписался в воротах Герты (1:2) и забил единственный мяч в игре с Ингольштадтом (1:0).

Официальный сайт Бундеслиги сообщает, что лучшим игроком турнира в марте Обамеянг был признан с солидным отрывом. За него отдали свои голоса 64% респондентов, в то время, как за Роберта Левандовски – 16, 15 – за Антони Модеста и лишь 5% посчитали лучшим Томаса Мюллера.

На данный момент Обамеянг возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги, опережая на 1 мяч Антони Модеста (23 гола против 22).