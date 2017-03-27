Германия

Шальке придется выкупить хавбека Евгения Коноплянку у Севильи, но гельзенкирхенцы сразу же постараются избавиться от украинца.

Коноплянка перешел в Шальке перед началом нынешнего сезона на правах годичной аренды из Севильи. Согласно условиям сделки, немцы обязаны выкупить контракт Евгения грядущим летом.

В последнее время Коноплянка перестал попадать в стартовый состав команды, зачастую оказываясь даже вне заявки. Reviersport.de сообщает, что летом Шальке постарается продать Евгения.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел 15 матчей в Бундеслиге (но лишь 4 – со стартовых минут), в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. Также украинец забил 3 гола в 2 матчах Кубка Германии и 2 – в 7 играх Лиги Европы.