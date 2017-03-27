Германия

Полузащитник Шальке Макс Майер рассматривает варианты с уходом из Гельзенкирхена.

Хавбек Шальке Макс Майер пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне. Полузащитник также не исключает, что покинет клуб.

"Я еще не вел переговоров с клубом насчет нового контракта. Хотел бы я продлить контракт с Шальке? Почему бы и нет? Я могу представить два варианта развития событий (продлить контракт с клубом или сменить клубную прописку). Шансы 50 на 50", — приводит слова Майера Mirror.

По сообщениям британских СМИ, заинтересованность в услугах Майера проявляют Тоттенхэм и Ливерпуль

В нынешнем сезоне Майер сыграл в Бундеслиге 22 матча, забив 1 голом.