Германия

Тренер Баварии Карло Анчелотти намерен пригласить в команду нападающего Арсенала и сборной Чили Алексиса Санчеса.

В том, что Алексис Санчес захочет летом покинуть Арсенал, сомнений нет практически ни у кого. Вот только вопрос в том, где может оказаться чилиец, контракт которого с Канонирами действует до лета 2018 года?

Наиболее предметный интерес к Санчесу проявляли Интер, Ювентус, Атлетико и Севилья. И вот теперь к этому квартету, как сообщает испанский Sport, присоединилась Бавария.

Карло Анчелотти хотел бы усилить атакующую линию чемпиона Германии, и с этой целью рассматривает кандидатуры Санчеса и Хамеса Родригеса, чей уход из Реала также почти не вызывает сомнений.