Германия

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Махмуд Дахуд может продолжить свою карьеру в Боруссии из Дортмунда.

Ранее уже сообщалось об интересе Шмелей к полузащитнику. В СМИ всплывала информация о том, что "черно-желтые" готовы отдать за Махмуда 15 миллионов евро и полузащитника своей команду Нури Шахина.

Сейчас, по данным RP Sport, Дахуд уже подыскивает себе жилье в Дортмунде и приближенных к городу районах.

Помимо Боруссии интерес к футболисту проявляет Ливерпуль (главный тренер Красных Юрген Клопп является поклонником таланта Махмуда), Ювентус, Милан и Манчестер Сити.

Текущей контракт 21-летнего немца с менхенгладбахской Боруссией истекает летом 2018 года.

В этом сезоне за свою команду Махмуд Дахуд провел 32 матча, в которых забил два гола и сделал пять ассистов.