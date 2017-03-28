Германия

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев раскритиковал предложение Марко ван Бастена отменить в футболе положение вне игры.

Йоахим Лев считает, что без правила оффсайда футбол не имеет смысла.

"Я просто оставил бы двух игроков в штрафной соперника. А соперник, вероятно, сделал бы то же самое", — сказал Лев.

"И каков будет результат? Пространство в полузащите станет настолько огромным, что футбол станет напоминать поле для гандбола, а команды будут почти всегда начинать атаки забросами в штрафную со своей половины поля".

"Упразднение правила оффсайда полностью изменило бы футбол. Футбол больше не будет тем, чем является на данный момент: очень интересной, тактической игрой".