Плеймейкер Арсенала Месут Озил не стал исключать возможность своего перехода в одну из команд чемпионата Германии.
Месут Озил, Getty Images
29 марта 2017, 11:08
Текущее соглашение футболиста с Арсеналом истекает в конце следующего года. Канониры уже предпринимали попытки продлить контракт с футболистом, но это ни к чему не привело.
СМИ сообщают, что полузащитник требует значительного увеличения зарплаты, а руководство Арсенала не готово платить Озилу так много.
Также сообщалось о желании Арсена Венгера продать полузащитника.
Сам футболист допускает любой вариант дальнейшего развития своей карьеры.
"Бундеслига? Я не хочу ничего исключать", — приводит слова Месута SportBild.
"Много членов моей семьи, особенно моя мама, были бы очень рады, если бы я был ближе к дому".
"Пока у меня еще есть контракт с Арсеналом до 2018 года, и мне нравится играть за эту команду".
Отметим, что футболист уже имеет опыт выступлений в Бундеслиге, там Озил играл за Шальке и Вердер.
В этом сезоне за Канониров Месут сыграл 31 поединок во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал столько же результативных передач.