Германия

Плеймейкер Арсенала Месут Озил не стал исключать возможность своего перехода в одну из команд чемпионата Германии.

Текущее соглашение футболиста с Арсеналом истекает в конце следующего года. Канониры уже предпринимали попытки продлить контракт с футболистом, но это ни к чему не привело.

СМИ сообщают, что полузащитник требует значительного увеличения зарплаты, а руководство Арсенала не готово платить Озилу так много.

Также сообщалось о желании Арсена Венгера продать полузащитника.

Сам футболист допускает любой вариант дальнейшего развития своей карьеры.

"Бундеслига? Я не хочу ничего исключать", — приводит слова Месута SportBild.

"Много членов моей семьи, особенно моя мама, были бы очень рады, если бы я был ближе к дому".

"Пока у меня еще есть контракт с Арсеналом до 2018 года, и мне нравится играть за эту команду".

Отметим, что футболист уже имеет опыт выступлений в Бундеслиге, там Озил играл за Шальке и Вердер.

В этом сезоне за Канониров Месут сыграл 31 поединок во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал столько же результативных передач.