Германия

В ближайшее трансферное окно Бавария может попытаться подписать полузащитника Атлетико Янника Феррейру Карраско.

Бавария ищет на рынке сильного вингера в связи с тем, что к закату близятся карьеры Арьена Роббена и Франка Рибери.

Кроме этих футболистов, на позиции флангового полузащитника действуют Дуглас Коста и Кингсли Коман, однако будущее обоих футболистов туманно.

Как информирует AS, сейчас Бавария положила глаз на полузащитника Атлетико Янника Феррейру Карраско.

Главная проблема потенциального перехода — клаусула футболиста, которая составляет 100 миллионов евро.

Действующее соглашение Карраско с Атлетико рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне 23-летний бельгиец провел за Матрасников 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 ассистов.