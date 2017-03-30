Германия

Полузащитник Боруссии из Менхенгладбаха Махмуд Дахуд по окончании сезона подпишет контракт с дортмундской Боруссией.

Официальный Twitter гладбахской Боруссии сообщил о том, что 21-летний Дахуд станет игроком Дортмунда. Шмели собираются активировать опцию выкупа в контракте футболиста за год до того, как его действие завершится.

Свое согласие на переход уже дал и сам игрок. Таким образом, по окончании сезона дортмундцы заплатят за Махмуда 10 млн евро и совершат трансфер.

Дахуд является воспитанником молодежной академии Дюссельдорфа. За первую команду Менхенгладбаха он выступает с сезона 2013-2014.

В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету Махмуда 1 гол и 4 результативные передачи в 19 матчах.