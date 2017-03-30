Германия

Китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд заинтересован в услугах хавбека Баварии Арьена Роббена.

Полузащитник Баварии Арьен Роббен может продолжить карьеру в Китае, Гуанчжоу Эвергранд заинтересован в его услугах. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, 33-летнему футболисту предлагают огромную зарплату, и если Бавария не продлит контракт с голландцем, то Роббен может принять предложение китайцев.

Отметим, что действующий контракт Арьена с Баварией действует до лета 2018 года.