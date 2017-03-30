Германия

Главный тренер менхенгладбахской Боруссии Дитер Хекинг прокомментировал уход полузащитника Махмуда Дахуда.

Наставник Боруссии М выразил сожеление о трансфере хавбека Махмуда Дахуда в дортмундскую Боруссию.

"Дахуд — для нас очень важный игрок. Жаль, когда прогрессирующий футболист уходит. Но это его решение. Боруссия уже показывала, что может найти хорошую замену любому игроку", — цитирует Хекинга официальный сайт Боруссии Менхенгладбах.

"Все клубы Бундеслиги должны продавать хороших игроков, кроме Баварии. Так было, когда я работал в Вольфсбурге и Нюрнберге"

Дахуд станет игроком Дортмунда. Шмели собираются активировать опцию выкупа в контракте футболиста за год до того, как его действие завершится.

Свое согласие на переход уже дал и сам игрок. Таким образом, по окончании сезона дортмундцы заплатят за Махмуда 10 млн евро и совершат трансфер.

В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету Махмуда 1 гол и 4 результативные передачи в 19 матчах.