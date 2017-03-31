Германия

Дортмундская Боруссия не сможет рассчитывать на вингера Андре Шюррле и защитника Эрика Дурма в субботнем дерби против Шальке.

Шюррле получил повреждение в расположении национальной сборной Германии, а Дурм травмировался на тренировке дортмундцев.

"Эрик Дурм, а также Андре Шюррле, вне игры. Шюррле вернулся с расположения сборной с ушибом ноги, а Дурм получил мышечную травму на тренировке", — заявил главный тренер Боруссии Д Томас Тухель.

Рурское дерби состоится в субботу 1 апреля. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.