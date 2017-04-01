Германия

Спортивный директор гладбахской Боруссии Макс Эберль продолжит работать со своим нынешним клубом.

Долгое время в немецкой прессе ходили разговоры о том, что Эберль отправится работать в Баварию. В июле прошлого года пост спортивного директора мюнхенцев покинул Маттиас Заммер, и, по мнению СМИ, именно Макс должен был его заменить.

Тем не менее, Эберль остается в Менхенгладбахе. Специалист подписал контракт до июня 2022 года.

"В последние месяцы ходило много слухов и спекуляций касательно меня, но мой клуб – Боруссия", — сказал Макс.

В данный момент Менхенгладбах занимает 10 строчку в турнирной таблице Бундеслиги.