Германия

Хавбек Евгений Коноплянка попал в запас Шальке на рурское дерби с Боруссией Дортмунд.

В рамках 25-го тура Бундеслиги на Фельтинс Арене пройдет дерби между Шальке и Боруссию Дотмунд.

Полузащитник Кобальтовых Евгений Коноплянка начал матч со Шмелями на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел 15 матчей в Бундеслиге (но лишь 4 – со стартовых минут), в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. Также украинец забил 3 гола в 2 матчах Кубка Германии и 2 – в 7 играх Лиги Европы.