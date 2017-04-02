Германия

В 26-м туре Бундеслиги Шальке и дортмундская Боруссия разошлись миром.

Пьер-Эмерик Обамеянг в начале второго тайма вывел Боруссию Д вперед, но ближе к концовке поединка Тило Керер сравнял счет — 1:1.

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Шальке — Боруссия Д 1:1

Голы: Керер, 77 — Обамеянг, 53

Шальке: Ферманн — Коке (Шопф, 70), Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули (Майер, 70), Бенталеб — Калиджури, Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер (Хунтелар, 85).

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Бартра — Пасслак (Геррейро, 73), Вайгл, Кастро, Шмельцер (Мор, 79) — Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле.

Предупреждения: Бенталеб — Обамеянг, Сократис.