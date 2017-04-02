Германия

В 26-м туре Бундеслиги Фрайбург и Вердер устроили голевое пиршество, победителем в котором оказались гости.

Фрайбург сумел забить первый гол лишь при счете 0:3, однако по-настоящему команда в игру так и не вернулась, ведь Бартельс очень быстро забил четвертый гол Вердера.

Вы можете посмотреть обзор матча в плеере ниже:

Фрайбург — Вердер 2:5

Голы: Петерсен, 64, Грифо, 77 — Крузе, 21, Дилэйни, 45+2, 47, 86, Бартельс, 71

Фрайбург: Шволов — Игньовски (Кюблер, 46), Гульде, Кемпф, Гюнтер — Филипп, Франтц, Абраши (Шустер, 46), Грифо — Хаберер, Нидерлехнер (Петерсен, 46)

Вердер: Видвальд — Велькович, Кальдирола, Мойсандер — Дилэйни — Гебре Селасси, Гриллич (Писарро, 89), Эггештайн, Бауэр (Гарсия, 40) — Бартельс (Кайнц, 76), Крузе

Предупреждения: Кемпф, Шустер — Кальдирола