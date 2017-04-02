Германия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти доволен, что в его распоряжении находится такой результативный форвард, как Роберт Левандовски.

В 26-м туре чемпионата Германии Бавария разгромила Аугбург 6:0. Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски записал на свой счет хет-трик в этой встрече.

"Ну что мне еще сказать о Левандовски? Он забывает практически в каждом матче. Повезло, что у меня есть Роберт", — заявил Левандовски.

В текущей кампании на счету Левандовски 24 гола и 4 ассиста в 26 матчах Бундеслиги. Роберт делит первую строчку в бомбардирской гонке с форвардом Боруссии Д Пьером-Эмериком Обамеянгом.