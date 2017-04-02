Германия

Полузащитник мюнхенской Баварии Томас Мюллер призывает своих партнеров оставаться с холодной головой в свете последних успешных поединков.

Похоже, что Бавария окончательно преодолела все трудности, которые команда испытывала по ходу сезона, и набрала ход, уверенно расправляясь со своими оппонентами.

В последнем матче чемпионата Германии мюнхенцы камня на камне не оставили от Аугсбурга, вколотив в ворота соперника шесть безответных мячей.

Тем не менее, Томас Мюллер не спешит радоваться результатам, и призывает своих партнеров собраться на завершающую часть сезона.

"Давайте сначала дождемся важных игр. Мне интересно, как мы будем выглядеть в них", — сказал Мюллер.

"Нельзя допустить, чтобы победы вскружили нам голову. Апрель – очень важный месяц. Подождем и увидим, как мы пройдем через этот период".

В данный момент Бавария уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя – Лейпциг на 13 очков.

В 1/4 Лиги чемпионов команде Анчелотти предстоит битва с мадридским Реалом.