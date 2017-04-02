Германия

Воскресная программа 26-го тура Бундеслиги состоит из двух матчей.

Ингольштадт закрутил интригу в борьбе за выживание, одержав победу над Майнцем, который теперь в эту борьбу ввязался. Теперь Ингольштадт отстает на 7 очков сразу от трех клубов, которые набрали по 29 пунктов.

Ингольштадт-04 – Майнц 2:1

Голы: Брежери, 10, Хадерджонай, 73 — Матип, 71 (автогол)

Ингольштадт-04: Хансен, Брежери, Зуттнер (Тиссеран, 84), Хадерджонай, Матип, Моралес, Рожер, Гросс, Коэн, Лекки (Киттель, 77), Лескано (Хинтерзеер, 89).

Майнц: Лессль, Рамальо, Бунгерт (Сердар, 67), Балогун (Донати, 46), Гбамен, Де Бласис, Озтуналы, Бросински, Латца (Квайсон, 80), Белль, Кордоба.

Предупреждения: Матип, Хадерджонай, Тиссеран, Хансен — Балогун, Рамальо, Латца