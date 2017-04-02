Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился эмоциями от победы в матче с Аугсбургом (6:0).

Бомбардир Баварии оформил очередной хет-трик, поучаствовав в разгроме Аугсбурга (6:0). После игры Роберт Левандовски отметил положительную атмосферу в команде и серьезное отношение к матчам Бундеслиги.

"Мы показали, что у нас достаточно хороших моментов в команде".

"Важно было показать, что мы в хорошей форме после международного перерыва. Будь это Лига чемпионов или Бундеслига, мы должны набирать форму. Я очень счастлив, а мы все получили удовольствие от игры", — признался Левандовски.

"Мы знаем, что означает играть в Бундеслиге, даже если мы имеем преимущество в 13 очков. Мы должны отдаваться полностью Бундеслиге, даже если мы уже ведем со счетом 3:0. Мы хотим продолжать в том же духе. Это единственный способ идеально провести конец сезона", — считает польский бомбардир.

Стоит отметить, что Роберт Левандовски оформил пятый хет-трик в сезоне.