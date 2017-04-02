Германия

Празднование нападающего Боруссии Д Пьера-Эмерика Обамеянга во время матча с Шальке (1:1) могло носить коммерческий подтекст.

Обамеянга могут наказать за свои действия, Getty Images

Обамеянга могут наказать за свои действия, Getty Images

Форвард дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг может быть наказан после того, как он надел маску во время празднования гола в ворота Шальке.

Ранее Обамеянг уже надевал маски Человека-Паука и Бетмена, однако на этот раз габонец надел маску, в которой он снимался в рекламе Nike.

"Не может быть, что Nike преследовала какие-то экономические интересы таким путем. Это не достойно большого внимания", — считает директор Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке.

Ранее Ватцке отмечал, что если связь Обамеянга и Nike будет доказана, то последствия могут быть серьезней.

Стоит отметить, что техническим спонсором Боруссии являются конкуренты Nike — Puma. Что также может привести к определенным санкциям для Обамеянга.