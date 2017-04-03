Германия

Руководство Баварии рассматривает вариант с покупкой нападающего Ювентуса Пауло Дибалы.

Как сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, Бавария хочет приобрести аргентинского форварда Старой Синьоры. Проблема заключается в завышенной стоимости футболиста.

Сумма трансфера может составить от 80 до 100 миллионов евро.

"В Баварии и Ювентусе играют великолепные футболисты. И я думаю о таком игроке, как Дибала. Но проблема в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего", — цитирует Румменигге Corriere dello Sport.

Также ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересованы Реал и Барселона.