Германия

Football.ua подводит итоги 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Рурское дерби

Шальке и Боруссия – матчи между ними всегда носили напряженный характер. Дерби Рура на этот раз принесло очень много волнений, но так и не выявило победителя. На Фельтинс-Арене зафиксирован счет 1:1, но основное внимание нужно уделить событию произошедшему на последних минутах встречи. 90-я минута – рука Бартры.

Преимущество Боруссии во владении мячом было просто подавляющим в этом матче. Команда Коноплянки смогла ощутимо прибавить лишь после перерыва, а под конец матча организовать последний штурм.

Шальке ринулся вырывать три пункта в концовке матча, и был очень к этому близок, но арбитр не поставил пенальти в компенсированное время. После передачи Хеведеса мяч действительно угодил в руку Бартре. Цвайер не стал указывать на точку, чем спровоцировал бурную реакцию скамейки запасных гельзенкирхенцев.

Обе команды рассчитывали на большее. Боруссия (47 очков) опустилась на четвертое место, пропустив вперед Хоффенхайм, который добыл свои три пункта в матче с Гертой (1:3). Шальке (34 очка) занимает девятую строчку.

Шальке — Боруссия Д 1:1

Голы: Керер, 77 — Обамеянг, 53

Шальке: Фарманн — Коке (Шопф, 70), Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули (Майер, 70), Бенталеб — Калиджури, Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер (Хунтелар, 85)

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Бартра — Пасслак (Геррейро, 73), Вайгл, Кастро, Шмельцер (Мор, 79) — Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле

Предупреждения: Бенталеб — Обамеянг, Сократис

Польская машина Анчелотти

Не умолкают восторги после феерического матча Роберта Леввандовски против Аугсбурга. Поляк сыграл один из лучших поединков в своей карьере — достаточно того, что он сделал хет-трик, а к нему вдобавок, еще две голевые передачи.

Три гола позволили 28-летнему футболисту занять первое место в списке бомбардиров Бундеслиги, которое он сейчас делит с Обамеянгом из Боруссии Д. Оба форварда наколотили за 26 туров по 24 мяча, что является лучшим результатом в последнем десятилетии. Почти наверняка, один из нападающих превысит барьер в 30 голов в одном сезоне, а такого не происходило уже 39 лет.

Бавария - Аугсбург 6:0

Голы: Левандовски, 17, 55, 79, Мюллер, 36, 81, Алькантара, 62

Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хуммельс, Бернат — Киммих, Алькантара (Санчес, 66) — Коман (Роббен, 62), Мюллер, Рибери — Левандовски

Аугсбург: Хитц — Дансо, Качар, Янкер — Моравек (Тайгль, 46), Кор — Верхаг (Шмид, 80), Ридер, Макс — Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи

Предупреждения: Кор, Янкер

Битва в турнирной таблице: Хоффенхайм vs. Боруссия Д

Первый матч 26-го тура Герта — Хоффенхайм позволял берлинцам, в случае победы, приблизиться к оппонентам вплотную. На игре сказалось удаление за второе предупреждение Миттельштадта, при ничейном счете (1:1). После на поле остался только Хоффенхайм. Два забитых гола в большинстве, позволили им обойти Боруссию Дортмунд и стать преследователем Лейпцига.

Герта — Хоффенхайм 1:3

Голы: Пекарик, 32 — Крамарич, 39 (пенальти), 86, Зюле, 76

Герта: Ярштайн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Миттельштадт — Штарк, Шелбред — Эссвайн (Аллаги, 79), Дарида, Калу (Харагучи, 65) — Ибишевич (Торунарига, 63)

Хоффенхайм: Бауманн — Толян, Зюле, Хубнер, Цубер — Демирбей (Полянски, 89), Фогт, Руды — Крамарич (Салаи, 88), Вагнер, Амири (Ут, 62)

Предупреждения: Миттельштадт, Ибишевич, Шелбред — Амири

Голевые феерии в Фрайбурге и Леверкузене

Разгорм во Фрайбурге

Самый неожиданный хет-трик тура – три гола Томаса Делэйни. Вердер впечатляюще громит всех на своем пути и уже нацелен на зону Лиги Европы — осталось 5 пунктов. Бремен и Гамбург так вдохновились борьбой за выживание, что не перестают удивлять болельщиков стремительно прыгая вверх в турнирной таблице.

Датчанин американского происхождения, пришедший зимой в Вердер, в одиночку расправился с Фрайбургом, заколотив три мяча и отдав один ассист.

Фрайбург — Вердер 2:5

Голы: Петерсен, 64, Грифо, 77 — Крузе, 21, Делэйни, 45+2, 47, 86, Бартельс, 71

Фрайбург: Шволов — Игньовски (Кюблер, 46), Гульде, Кемпф, Гюнтер — Филипп, Франтц, Абраши (Шустер, 46), Грифо — Хаберер, Нидерлехнер (Петерсен, 46)

Вердер: Видвальд — Велькович, Кальдирола, Мойсандер — Делэйни — Гебре Селасси, Гриллич (Писарро, 89), Эггештайн, Бауэр (Гарсия, 40) — Бартельс (Кайнц, 76), Крузе

Предупреждения: Кемпф, Шустер — Кальдирола

Подвиг Марио

Фанаты Байера долгое время будут помнить эту встречу. Марио Гомес, не без помощи Блашчиковски, сделал невероятный хет-трик.

Все достижения Вольфсбурга в выездном матче против Байера уложились в последние 15 минут. Ничто не предвещало такой увлекательной концовки встречи.

На 80-й минуте форвард отыграл один мяч, на 83-й забил второй, а на 87-й оформил хет-трик, реализовав пенальти. Тем не менее победный счет гости не удержали — на 89-й минуте отличился Кай Хавец.

Байер занимает лишь 11-е место в таблице Бундеслиги, Вольфсбург расположился на 13-й. Марио Гомес прыгнул на 5-е место в списке бомбардиров. Это был его 12-й хет-трик в немецкой лиге.

Байер – Вольфсбург 3:3

Голы: Бельараби, 40, Фолланд, 65, Хавертц, 89 — Гомес, 80, 83, 87 (с пенальти)

Байер: Лено, Драгович, Венделл (Хенрихс, 46), Хильберт, Топрак, Бельараби, Баумгартлингер, Арангис, Мехмеди (Хавертц, 60), Фолланд, Кисслинг (Брандт, 80).

Вольфсбург: Кастельс, Виейринья (Зегуин, 90), Кнохе, Хорн, Блашчиковски, Базур (Мебиус, 73), Гилавоги, Арнольд, Луис Густаво, Малли (Треш, 46), Гомес.

Предупреждения: Арангис — Базур, Луис Густаво

Факты тура:

- Гомес забил хет-трик за 6 минут и 58 секунд – это рекорд чемпионата Германии.

- Ян Зоммер впервые отразил пенальти в Бундеслиге.

- При Томасе Тухеле Боруссия не проиграла ни одно Рурское дерби.

- Вердер на выезде забил пять мячей впервые с 2010-го.

- Гамбург уже восемь матчей подряд не проигрывает на домашнем стадионе.

- Хавертц забил дебютный гол в Бундеслиге в возрасте 17 лет и 295 дней.

Результаты тура:

Турнирная таблица:

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