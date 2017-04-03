Германия

Нападающий Баварии Томас Мюллер не поможет своей команде в ближайших матчах из-за повреждения.

Мюллер травмировал голеностоп в матче 26-го тура Бундеслиги против Аугсбурга (6:0).

Как информирует Bild, из-за этого повреждения 27-летний немец не сыграет в ближайших матчах своей команды против Хоффенхайма и Боруссии Д.

Отмечается, что тренерский штаб Ротен решил предоставить игроку время, чтобы он полностью восстановился к первому матчу Лиги чемпионов против Реала, который состоится 12 апреля в Мюнхене.

В текущем сезоне Мюллер провел за Баварию 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 15 ассистов.