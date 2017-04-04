Германия

Букмекеры оценили шансы команд в центральном матче 27-го тура Бундеслиги.

Букмекеры отдают предпочтением гостям в матче чемпионата Германии между Хоффенхаймом и Баварией.

Так, на победу Баварии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Победа Хоффенхайма оценивается в 5,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,25.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Баварию фаворитом матча. Так, на успех мюнхенской команды контора принимает ставки с коэффициентом 1,6, а на победу Хоффенхайма — 6,0. Коэффициент на ничью дали чуть ниже — 4,0.

Напомним, матч 27-го тура чемпионата Германии Хоффенхайм — Бавария 4 апреля в Зинсхайме на Вирсоль Рейн-Неккар-Арене. Начало матча — в 21:00 по киевскому времени.