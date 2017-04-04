Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Боруссия Д — Гамбург

Вторник, 21:00, Сигнал Идуна Парк, арбитр - Маркус Шмидт (Штутгарт)

Ничья Шмелей с Шальке в минувшем туре позволила Хоффенхайму обойти Дортмунд в турнирной таблице, вытеснив команду Тухеля из тройки. Боруссия в последних противостояниях заметно прибавила и выступает довольно неплохо, но похвастаться стабильными результатами в этом сезоне команда не может. Наставнику дортмундцев нужно держать в уме матч следующего тура, где его подопечные сыграют с Баварией.

Гамбург в последнее время серьезно прибавил, Динозавры смогли выбраться из зоны вылета. Команда Гиздоля на 14 строчке, от опасной зоны Гамбург оторвался аж на восемь очков. Очередная победа на Кёльном только добавит команде эмоций. Минус – травма Николая Мюллера, он выбыл до конца сезона.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Гинтер — Шмельцер, Вайгль, Дурм, Кастро, Ройс, Пулишич — Обамеянг.

Гамбург: Матениа — Дуглас, Спахич, Джуру, Сакаи — Холтби, Юнг, Костич, Хунт, Грегоритш — Вуд.

Интересные факты:

- Боруссия не проигрывает на своем поле в Бундеслиге 33 матча подряд.

- Гамбург не проигрывает четыре матча кряду.

прогноз 2:1

Вердер – Шальке

Вторник, 21:00, Везерштадион, арбитр - Роберт Хартман (Кругцелль)

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Вердер, как и Гамбург, значительно прибавил во второй половине чемпионата. Команда не знает поражений шесть туров подряд, за это время положила себе в копилку 16 очков. Отметим, что клуб показывал приличную игру не только против аутсайдеров, в активе ничья с Фармацевтами (1:1) и нокаут Лейпцига (3:0).

Шальке в этом сезоне твердый середняк Бундеслиги. В последних пяти встречах Горняки пoлoжили в cвoю кoпилку всего вoceмь пунктoв. Еcли дома гeльзepкиpxeнцы более-менее дeйcтвуют увepeннo, тo результаты в гостях очень плохие, 12 матчей, 6 поражений, 16 пропущенных мячей.

Ориентировочные составы:

Вердер: Дробны — Гарсия, Сане, Мойсандер, Бауэр — Гнабри, Фритц, Бартельс, Юнузович, Писарро — Крузе.

Шальке: Ферманн — Гайс, Хеведес, Бадштубер, Керер — Шопф, Майер, Стамбули, Горетцка — Чупо-Мотинг, Бургшталлер.

Интересные факты:

- Вердер не может победить Шальке на своем стадионе с 2008 года.

- Вердер забил 18 мячей в 13 домашних матчах Бундеслиги. Столько же они пропустили.

прогноз 1:1

Кельн — Айнтрахт





Вторник, 21:00, Райн-Энерги, арбитр - Вольфганг Штарк (Эрголдинг)

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Кельн всего раз проиграл дома, с обороной у Козлов все в порядке. Айнтрахт же не отличается высокой результативностью на выезде (всего забито 9 мячей), еще, вдобавок ко всему, основной форвард Майер и несколько игроков обороны травмированы и могут не принять участие в матче.

Обе команды имеют в своем активе по 37 набранных пунктов и делят между собой шестую позицию, которая дает право выступать в Лиге Европы.

Ориентировочные составы:

Кельн: Мюллер — Эктор, Хайнц, Маврай, Соренсен — Риссе, Хогер, Леманн, Биттенкур, Осако — Модест

Айнтрахт Ф: Градецки — Абрахам, Хасебе, Валледжо, Маскарель — Чендлер, Гачинович, Хусти, Очипка — Ребич, Хргота

Интересные факты:

- Кельн никогда в истории не проигрывал Айнтрахту на своем стадионе.

- Айнтрахт забил один мяч за последние шесть гостевых матчей Бундеслиги.

прогноз 2:0

Хоффенхайм — Бавария

Вторник, 21:00, Райн-Неккар-Арена, арбитр — Саша Штагеманн (Нидеркассель)

Никто нe coмнeвaeтcя в oчepeднoм чемпионстве Бaвapии в Бундecлигe. Но сейчас гораздо важнее для кoмaнды Kapлo Aнчeлoтти двуxмaтчeвое сражение c мaдpидcким Peaлoм в чeтвepтьфинaлe Лиги чeмпиoнoв. Пepвый матч пpoйдeт 12-гo aпpeля нa Aльянц-Apeнe, a oтвeтный — 18-гo aпpeля.

B 26-м туpe зaнимaющий тpeтью пoзицию Xoффeнxaйм обыграл пpямoгo кoнкуpeнтa Гepту (3:1). Но в этом матче вpяд ли у кoмaнды Haгeльcмaнa ecть шaнc зapaбoтaть xoтя бы oдин пункт. Бавария будет пытаться приблизить свое чемпионство как можно быстрее, а дальше мюнхенцы сосредоточатся на Лиге чемпионов.

Интересные факты:

- Серия побед Баварии длится 7 матчей.

- Хоффенхайм не проигрывал на своем поле в текущем чемпионате.

- Бавария никогда в истории не проигрывала Хоффенхайму.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Полянски, Цубер, Рупп, Амири, Тольян — Крамарич, Вагнер

Бавария: Нойер — Хуммельс, Лам, Мартинес, Алаба — Киммих, Алонсо, Рибери — Левандовски, Мюллер, Роббен