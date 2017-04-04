Германия

Левый защитник Яннес Хорн подписал новый контракт с Вольфсбургом до 2021 года.

Хорн присоединился к академии Вольфсбурга в 2008 году и в сентябре 2016 года дебютировал за основную команду.

"Мы рады, что Яннес решил связать свое долгосрочное будущее с Вольфсбургом. Он проделал путь от игрока молодежной команды до профессионала, и его потенциал позволяет ему закрепиться в Бундеслиге. Мы верим, что ему по силам сделать следующий шаг", — заявил спортивный директор Вольфбурга Олаф Реббе.

Главный тренер Волков Андрес Йонкир добавил: "Яннес — игрок с прекрасным потенциалом. Он быстрый, отлично подключается к атакам и у него мощная левая нога. Сейчас он находится на той стадии карьеры, когда ему необходимо делать себе имя. Пока что он пользуется своими шансами".

Сам Хорн так прокомментировал новый контракт: "Я очень рад, что продолжу играть за Вольфсбург. Думаю, я двигаюсь в правильном направлении, но я знаю, что мне нужно оставаться терпеливым и продолжать отдавать себя всего работе".

В текущем сезоне Хорн провел за Вольфсбург 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.