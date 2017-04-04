Состоялись четыре матча 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Гол Крамарича принес победу Хоффенхайму, Getty Images
04 апреля 2017, 23:14
Бавария на выезде минимально уступила Хоффенхайму, Боруссия Д разгромила Гамбург, Коноплянка не помог Шальке избежать поражения в матче против Вердера, а Кельн оказался сильнее Айнтрахта.
Хоффенхайм - Бавария 1:0
Гол: Крамарич, 21
Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Руды (Терраццино, 75) — Тольян, Демирбей (Швеглер, 62), Амири, Цубер — Вагнер (Салаи, 62), Крамарич
Бавария: Ульрайх — Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75) — Санчес (Рибери, 72), Алонсо, Видаль — Роббен, Левандовски, Коман
Предупреждение: Левандовски
Боруссия Д - Гамбург 3:0
Голы: Кастро, 13, Кагава, 81, Обамеянг, 90+3
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Бартра, Гинтер, Геррейро (Шахин, 78) — Вайгль (Пасслак, 78), Кастро — Мор (Пулишич, 60), Кагава, Дембеле — Обамеянг
Гамбург: Адлер — Дикмайер, Экдаль (Яничич, 83), Маврай, Остжолек — Сакаи, Уолес — Грегорич (Хунт, 60), Холтби, Костич — Вуд (Ласогга, 84)
Предупреждения: Гинтер — Экдаль, Костич, Холтби
Вердер - Шальке 3:0
Голы: Гебре Селасси, 24, Крузе, 76 (пенальти), Эггештайн, 80
Вердер: Видвальд — Велькович, Монсайдер, Кальдирола — Делэйни (Эггештайн, 46) — Гебре Селасси, Гриллитч, Юнузович, Гарсия — Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Каинц, 89)
Шальке: Фарманн — Калиджури, Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули, Горетцка — Шопф, Майер (Хунтелар, 62), Чупо-Мотинг (Коноплянка, 62) — Бургшталлер (Ди Санто, 86)
Предупреждения: Горетцка, Фарманн
Кельн — Айнтрахт 1:0
Гол: Йойич, 53
Кельн: Хорн — Клунтер, Соренсен, Хайнц, Эктор — Йойич, Леманн — Клеменс (Суботич, 71), Хогер (Битенкур, 46), Рауш (Озджан, 84) — Модест
Айнтрахт: Градецки — Вальехо, Абрахам, Очипка — Вольф (Ордонез, 75), Маскарель, Гачинович, Тавата (Баркок, 62) — Фабиан (Хргота, 66) — Сеферович, Ребич
Предупреждения: Вольф, Гачинович