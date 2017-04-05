В матче 27-го тура Бундеслиги подопечные Анчелотти минимально уступили Хоффенхайму (1:0). Отметим, что это первое поражение Баварии с ноября прошлого года.

Хоффенхайм - Бавария 1:0
Гол: Крамарич, 21

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Руды (Терраццино, 75) — Тольян, Демирбей (Швеглер, 62), Амири, Цубер — Вагнер (Салаи, 62), Крамарич

Бавария: Ульрайх — Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75) — Санчес (Рибери, 72), Алонсо, Видаль — Роббен, Левандовски, Коман

Предупреждение: Левандовски