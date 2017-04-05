Германия

Исполнительный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке не оценил уровень английского футбола.

Ватцке не считает, что финансовые возможности английских клубов делают их сильнейшими в Европе. Также директор Боруссии не очень высокого мнения о мастерстве сборной Англии.

"Несмотря на то, какой уровень английского футбола и финансовые возможности, в 1/4 финала Лиги чемпионов лишь один английский клуб — Лестер. Я не уверен, что определенный английский клуб может взять Лигу чемпионов", — приводит слова Ватцке derwesten.de.

"Что касается сборной Англии, то в последние 50 лет эта команда не выигрывала большие турниры. Уверен, что мы отметим и 75 лет с момента последней победы", — оставил едкий комментарий директор Боруссии.

Стоит отметить, что последний триумф сборной Англии датируется 1966 году, когда команда одержала победу на домашнем чемпионате мира.