Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Аугсбург — Ингольштадт
Среда, 21:00, SLG-Арена, арбитр — Марко Фриц (Корб)
Соперники соседи по турнирной таблицы, 16-е и 17-е место соответственно. Если Ингольштадт сумеет взять три очка в этом матче, а в 28-м туре обыграть Дармштадт, то шансы на выживание заметно повысятся. При других раскладах команда Вальпургиса практически потеряет все шансы на выживание.
Ориентировочные составы:
Аугсбург: Хиц — Кевин Дансо, Качар, Хинтереггер — Верхаг, Кор, Байер, Стафилидис — Ку Джа Чхоль — Чи Дон Вон, Бобадилья
Ингольштадт: Хансен — Матип, Рожер, Брежери — Хадергьонай, Коэн , Моралес, Зуттнер — Киттель, Лекки — Лескано
Интересные факты:
- В этом сезоне Ингольштадт проиграл девять выездных матчей.
- Аугсбург проиграл только один из четырех предыдущих домашних матчей (в 21 туре Байеру со счетом 1:2).
прогноз 0:1
Боруссия М — Герта
Среда, 21:00, Боруссия Парк, арбитр — Гюнтер Перл (Мюнхен)
Боруссия М в 26 туре сыграла вничью в гостях против Айнтрахта, прервав двухматчевую серию поражений. Менхенгладбах находится на 10-й позиции, в активе этой команды 33 очка.
В свою очередь Герта на выезде играет не лучшим образом ( 13 матчей, 2 победы, 3 ничьих,8 поражений). В прошлом туре берлинцы проиграли Хоффенхайму важный поединок за зону Лиги чемпионов, теперь отставание от первой четверки составляет на семь баллов.
Ориентировочные составы:
Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Дахуд, Янчке — Херрман, Азар — Штиндль, Раффаэль
Герта: Ярстейн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Торинаригха — Штарк, Шелбред — Эшвайн, Дарида, Калу — Харагуси
Интересные факты:
- Боруссия не побеждает три тура подряд.
- Герта проиграла шесть предыдущих выездных матчей.
- Боруссия выиграла только два из шести домашних матчей под руководством Хеккинга.
прогноз 1:2
Вольфсбург — Фрайбург
Среда, 21:00, Фольксваген-Арена, арбитр — Гвидо Винкманн (Керкен)
Вольфсбург переживает настоящий ренесанс. Прогресс в игре команды в последних четырех турах на лицо. Серией из 4 матчей без поражений, в течение которой команда набрала 8 очков. Вольфсбург занимает 13 строчку и имеет в активе 30 очков. Теперь на очереди домашний матч с Фрайбургом, который наоборот в последнее время сбавил.
Фрайбург в 26 туре разгромно проиграл Вердеру (2:5) дома. Команда занимает 8 место (35 очков) в таблице, но от переходных матчей их отделяет всего 6 пунктов. Если Фрайбург продолжит играть также безвольно, как в прошлом туре, то спустя несколько туров окажется на грани вылета.
Ориентировочные составы:
Вольфсбург: Кастельс — Блащиковский, Кнохе, Волльшайд, Хорн — Базур, Гилавоги — Дидави, Арнольд, Малли — Гомес
Фрайбург: Шволов — Кюблер, Торрехон, Сеюнджю, Гюнтер — Франц, Шустер — Филипп, Грифо — Нидерлехнер — Петерсен
Интересные факты:
- Фрайбург не побеждает три тура подряд.
- Марио Гомес забивал в каждом из девяти матчей под руководством Йонкера.
- Беспроигрышная серия Волков может достичь пяти поединков.
прогноз 3:1
Дармштадт — Байер
Среда, 21:00, Бёлленфалльтор, арбитр — Бенджамин Бранд (Бамберг)
Прямая трансляция на канале Спорт 2
Байер в воскресенье поучаствовал в настоящем триллере с Вольфсбургом (3:3). Подопечные Коркута вели 2:0, на 80-й минуте пропустили первый мяч, а семь минут спустя уже проигрывала 2:3. Но сумели забить в компенсированное время. Байер не может выиграть 5 матчей кряду и упущенная победа в прошлом туре скажется на психологическом состоянии команды.
Другое дело, что против Фармацевтов выйдет играть абсолютно беззубый Дармштадт, который наверняка уже покинет Бундеслигу. Дармштадт в прошедшем туре проиграл Лейпцигу (4:0) очередной гостевой матч.
Ориентировочные составы:
Дармштадт: Эссер — Штейхофер, Банггор, Сулу, Холланд — Хамит Алтынтоп, Гондорф — Сам, Вранчич, Хеллер — Бойд
Байер: Лено — Хилберт, Топрак, Драгович, Венделл — Баумгартлингер, Кампль — Беллараби, Фолланд, Мехмеди — Кисслинг
Интересные факты:
- Байер не побеждает семь матчей подряд.
- За 26 туров Байер пропустил 43 гола.
- Байер пропустил 20 голов после стандартов.
- Дармштадт находится в 14 очках от зоны стыковых матчей.
прогноз 0:2
Майнц — РБ Лейпциг
Среда, 21:00, Кофас-Арена, арбитр — Тобиас Штилер (Оберхаузен)
Прямая трансляция на канале Спорт 2
Лейпциг прошлом туре разгромил на своем поле главного аутсайдера Бундеслиги Дармштадт (4:0), сумев прервать свою трехматчевую серию без побед, и оторваться от Боруссии на 5 пунктов.
Сейчас предстоит гостевой матч с Майнцем, у котрого серьезный спад. Немецкие СМИ уже пишут о том, что наставник Мартин Шмидт может не доработать до конца сезона. В прошедшем туре Майнц проиграл Ингольштадту в гостях. Сейчас он в непосредственной близости к переходным матчам. В нынешнем сезоне коллектив на домашнем поле не одержал еще ни одной победы с представителями из первой шестерки.
Ориентировочные составы:
Майнц: Лессль — Донати, Белл, Андре Рамальо, Брозински — Гбамен, Фрай — Квайсон, Сердар, Хайро Самперио — Муто
Лейпциг: Гулачи — Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг — Ильзанкер — Кейта, Хедира — Кайзер, Форсберг — Поульсен
Интересные факты:
- Майнц не может победить четыре тура подряд.
- Лейпциг проиграл четыре из шести предыдущих выездных матчей.
- За три последних домашних матча Майнц набрал всего одно очко.
прогноз 1:2
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