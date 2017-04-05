Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Аугсбург — Ингольштадт

Среда, 21:00, SLG-Арена, арбитр — Марко Фриц (Корб)

Соперники соседи по турнирной таблицы, 16-е и 17-е место соответственно. Если Ингольштадт сумеет взять три очка в этом матче, а в 28-м туре обыграть Дармштадт, то шансы на выживание заметно повысятся. При других раскладах команда Вальпургиса практически потеряет все шансы на выживание.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Хиц — Кевин Дансо, Качар, Хинтереггер — Верхаг, Кор, Байер, Стафилидис — Ку Джа Чхоль — Чи Дон Вон, Бобадилья



Ингольштадт: Хансен — Матип, Рожер, Брежери — Хадергьонай, Коэн , Моралес, Зуттнер — Киттель, Лекки — Лескано

Интересные факты:

- В этом сезоне Ингольштадт проиграл девять выездных матчей.

- Аугсбург проиграл только один из четырех предыдущих домашних матчей (в 21 туре Байеру со счетом 1:2).

прогноз 0:1

Боруссия М — Герта

Среда, 21:00, Боруссия Парк, арбитр — Гюнтер Перл (Мюнхен)

Боруссия М в 26 туре сыграла вничью в гостях против Айнтрахта, прервав двухматчевую серию поражений. Менхенгладбах находится на 10-й позиции, в активе этой команды 33 очка.

В свою очередь Герта на выезде играет не лучшим образом ( 13 матчей, 2 победы, 3 ничьих,8 поражений). В прошлом туре берлинцы проиграли Хоффенхайму важный поединок за зону Лиги чемпионов, теперь отставание от первой четверки составляет на семь баллов.

Ориентировочные составы:

Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Дахуд, Янчке — Херрман, Азар — Штиндль, Раффаэль



Герта: Ярстейн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Торинаригха — Штарк, Шелбред — Эшвайн, Дарида, Калу — Харагуси

Интересные факты:

- Боруссия не побеждает три тура подряд.

- Герта проиграла шесть предыдущих выездных матчей.

- Боруссия выиграла только два из шести домашних матчей под руководством Хеккинга.

прогноз 1:2

Вольфсбург — Фрайбург

Среда, 21:00, Фольксваген-Арена, арбитр — Гвидо Винкманн (Керкен)

Вольфсбург переживает настоящий ренесанс. Прогресс в игре команды в последних четырех турах на лицо. Серией из 4 матчей без поражений, в течение которой команда набрала 8 очков. Вольфсбург занимает 13 строчку и имеет в активе 30 очков. Теперь на очереди домашний матч с Фрайбургом, который наоборот в последнее время сбавил.

Фрайбург в 26 туре разгромно проиграл Вердеру (2:5) дома. Команда занимает 8 место (35 очков) в таблице, но от переходных матчей их отделяет всего 6 пунктов. Если Фрайбург продолжит играть также безвольно, как в прошлом туре, то спустя несколько туров окажется на грани вылета.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастельс — Блащиковский, Кнохе, Волльшайд, Хорн — Базур, Гилавоги — Дидави, Арнольд, Малли — Гомес



Фрайбург: Шволов — Кюблер, Торрехон, Сеюнджю, Гюнтер — Франц, Шустер — Филипп, Грифо — Нидерлехнер — Петерсен

Интересные факты:

- Фрайбург не побеждает три тура подряд.

- Марио Гомес забивал в каждом из девяти матчей под руководством Йонкера.

- Беспроигрышная серия Волков может достичь пяти поединков.

прогноз 3:1

Дармштадт — Байер

Среда, 21:00, Бёлленфалльтор, арбитр — Бенджамин Бранд (Бамберг)

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Байер в воскресенье поучаствовал в настоящем триллере с Вольфсбургом (3:3). Подопечные Коркута вели 2:0, на 80-й минуте пропустили первый мяч, а семь минут спустя уже проигрывала 2:3. Но сумели забить в компенсированное время. Байер не может выиграть 5 матчей кряду и упущенная победа в прошлом туре скажется на психологическом состоянии команды.

Другое дело, что против Фармацевтов выйдет играть абсолютно беззубый Дармштадт, который наверняка уже покинет Бундеслигу. Дармштадт в прошедшем туре проиграл Лейпцигу (4:0) очередной гостевой матч.

Ориентировочные составы:

Дармштадт: Эссер — Штейхофер, Банггор, Сулу, Холланд — Хамит Алтынтоп, Гондорф — Сам, Вранчич, Хеллер — Бойд



Байер: Лено — Хилберт, Топрак, Драгович, Венделл — Баумгартлингер, Кампль — Беллараби, Фолланд, Мехмеди — Кисслинг

Интересные факты:

- Байер не побеждает семь матчей подряд.

- За 26 туров Байер пропустил 43 гола.

- Байер пропустил 20 голов после стандартов.

- Дармштадт находится в 14 очках от зоны стыковых матчей.

прогноз 0:2

Майнц — РБ Лейпциг

Среда, 21:00, Кофас-Арена, арбитр — Тобиас Штилер (Оберхаузен)

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Лейпциг прошлом туре разгромил на своем поле главного аутсайдера Бундеслиги Дармштадт (4:0), сумев прервать свою трехматчевую серию без побед, и оторваться от Боруссии на 5 пунктов.

Сейчас предстоит гостевой матч с Майнцем, у котрого серьезный спад. Немецкие СМИ уже пишут о том, что наставник Мартин Шмидт может не доработать до конца сезона. В прошедшем туре Майнц проиграл Ингольштадту в гостях. Сейчас он в непосредственной близости к переходным матчам. В нынешнем сезоне коллектив на домашнем поле не одержал еще ни одной победы с представителями из первой шестерки.

Ориентировочные составы:

Майнц: Лессль — Донати, Белл, Андре Рамальо, Брозински — Гбамен, Фрай — Квайсон, Сердар, Хайро Самперио — Муто



Лейпциг: Гулачи — Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг — Ильзанкер — Кейта, Хедира — Кайзер, Форсберг — Поульсен

Интересные факты:

- Майнц не может победить четыре тура подряд.

- Лейпциг проиграл четыре из шести предыдущих выездных матчей.

- За три последних домашних матча Майнц набрал всего одно очко.