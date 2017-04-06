Защитник дортмундской Боруссии Лукаш Пищек продлил контракт со своим клубом.
Лукаш Пищек, Getty Images
06 апреля 2017, 15:25
Как сообщает официальный сайт дортмундцев, согласно новому договору польский футболист будет выступать за Боруссию до 2019 года.
"Я очень доволен тем доверием, которое мне оказала Боруссия, и я горжусь, что буду выступать за эту команду. Как минимум еще два сезона я буду выходить на поле в черной-желтой футболке на глазах у наших потрясающих болельщиков", — заявил Пищек.
Пищек выступает за Боруссию с 2010 года.
В текущем сезоне Бундеслиги поляк сыграл за Дортмунд 21 матч и забил 5 голов.