Германия

Защитник дортмундской Боруссии Лукаш Пищек продлил контракт со своим клубом.

Как сообщает официальный сайт дортмундцев, согласно новому договору польский футболист будет выступать за Боруссию до 2019 года.

"Я очень доволен тем доверием, которое мне оказала Боруссия, и я горжусь, что буду выступать за эту команду. Как минимум еще два сезона я буду выходить на поле в черной-желтой футболке на глазах у наших потрясающих болельщиков", — заявил Пищек.

Пищек выступает за Боруссию с 2010 года.

В текущем сезоне Бундеслиги поляк сыграл за Дортмунд 21 матч и забил 5 голов.