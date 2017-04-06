Германия

Football.ua подводит итоги 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Сенсация в Зинсхайме

Тренер года 2016 Юлиан Нагельсманн делает убедительные доводы в пользу этого звания в этом году тоже. В 2017 Крестьяне вторая, после Баварии, команда по набранным очкам. Этот матч стал настоящим экзаменом для наставника Хоффенхайма.

В середине первого тайма Цубер с фланга вырезал подачу в штрафную, а Хуммельс неудачно выбил мяч. Крамарич оказался первым на подборе и нанес классный удар в дальнюю девятку.

В первой половине у мюнхенцев был только один голевой момент. Левандовски после прострела слева зарядил в перекладину. Бавария сильно прибавила во второй половине, и тут уже поляк транжирил голевые моменты налево и направо.

"Первый тайм нас удивил. Мы действовали плохо, не компактно. После перерыва мы взяли инициативу в свои руки, но иногда приходится платить за ошибки. Мы заплатили за первый тайм", — сказал Анчелотти после игры.

Это поражение стало вторым для Баварии в Бундеслиге. 19 ноября команда Анчелотти в гостях проиграла Боруссии Д (0:1).

Хоффенхайм - Бавария 1:0

Гол: Крамарич, 21

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Руды (Терраццино, 75) — Тольян, Демирбей (Швеглер, 62), Амири, Цубер — Вагнер (Салаи, 62), Крамарич

Бавария: Ульрайх — Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75) — Санчес (Рибери, 72), Алонсо, Видаль — Роббен, Левандовски, Коман

Предупреждение: Левандовски

Битва за ЛЧ окончена

Поражение Герты в матче с менхенгладбахской Боруссией окончательно убило всю интригу в гонке за место в Лиге чемпионов. Лейпциг, Дортмунд и Хоффенхайм заработали себе в копилку очередные три очка и увеличили отрыв первой четверки от ближайшего преследователя на 10 пунктов.

И если Боруссия Д спокойно разгромила Гамбург (3:0), то Майнц дал настоящий бой Лейпцигу. Все самое важное происходило во втором тайме. На 48-й минуте Форсберг на дальней штанге круто отпасовал на Забитцера, а тот головой открыл счет в матче. Форсберг отдал второй ассист спустя четыре минуты, гол с корнера забил Вернер.

На 69-й минуте Самперио сократил отставание, забив гол с пенальти (1:2). Но уже на 81-й минуте Кейта похоронил все надежды Майнца на успех в этом поединке. Он ускорился с центра поля, отыгрался с Поульсеном и спокойно переиграл голкипера Лессля. Майнц в меньшинстве смог отыграть один гол на 91-й минуте, но уже было слишком поздно (2:3). Благодаря своей победе и вчерашнему поражению мюнхенцев (0:1), Лейпциг сократил отставание от Баварии до 10 очков.

Майнц – РБ Лейпциг 2:3

Голы: Самперио, 69, Муто, 90+1 – Забитцер, 48, Вернер, 52, Кейта, 81

Майнц: Лессль – Хак, Белль, Бросински, Гбамен – Фрай, Озтуналы, Квайсон (Самперио, 55), Донати, Кркич (Муто, 67) – Кордоба (Де Бласис, 88).



Лейпциг: Гулачи – Упамекано (Вернер, 41), Орбан, Хальстенберг, Бернардо – Демме, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Кайзер, 85) – Форсберг (Хедира, 76), Поульсен.

Предупреждения: Бросински, Кордоба, Донати, Фрай – Упамекано, Бернардо, Ильзанкер, Де Бласис

Удаление: Гбамен, 89

Невероятный Бремен

Когда Вердер начинал свое спасительное шествие по сохранению прописки в Бундеслиге вряд ли кто-то мог предположить, что Музыканты заберутся настолько высоко. Вот уже Бремен отделяет всего пять очков от Лиги Европы. Гельзенкирхен, судя по всему, приехал отбывать номер. Тренерские идеи и агрессия на поле у Кобальтовых отсутствовали.

В первом тайме в ворота Шальке вколотили первый гол. Селассие с классной подачи Юнузовича головой открыл счет в этом матче. На 76-й минуте Хеведес сбил Бартельса в собственной штрафной, и главный судья, без всяких сомнений, поставил пенальти. Приговор с точки исполнил Крузе. Спустя четыре минуты Крузе отметился голевой передачей, выполнив шикарный навес на Эггештайна.

Вердер продлил свою беспроигрышную серию до семи матчей, пять из которых он выиграл. На этот раз под каток бременцев попал Шальке. Коноплянка вышел на поле в середине второго тайма, но ничем особенным не запомнился.

Вердер - Шальке 3:0

Голы: Гебре Селасси, 24, Крузе, 76 (пенальти), Эггештайн, 80

Вердер: Видвальд — Велькович, Монсайдер, Кальдирола — Делэйни (Эггештайн, 46) — Гебре Селасси, Гриллитч, Юнузович, Гарсия — Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Каинц, 89)

Шальке: Фарманн — Калиджури, Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули, Горетцка — Шопф, Майер (Хунтелаар, 62), Чупо-Мотинг (Коноплянка, 62) — Бургшталлер (Ди Санто, 86)

Предупреждения: Горетцка, Фарманн

Цифры тура:

- Холтби пробежал в матче с Дортмундом 13,7 километров — это новый рекорд сезона.

- Хоффенхайм нанес по воротам Баварии 14 ударов.

- Впервые в Бундеслиги Ингольштадт забил больше двух мячей на выезде.

- Гбамин проведя 22 матча заработал третье удаление в чемпионате Германии в текущем сезоне.

Результаты тура:

Турнирная таблица:

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