Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски получил травму на тренировке мюнхенского клуба.

28-летний поляк досрочно прекратил сегодняшнюю тренировку и покидал занятие, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Издание Bild сообщило, что Левандовски рискует пропустить встречу Бундеслиги против дортмундской Боруссии и может не сыграть с Реалом в Лиге чемпионов.

Позже форвард успокоил разволновавшихся болельщиков.

"Все в порядке! Я буду готов", — написал поляк в своем твиттере.

Отметим, что матч со Шмелями состоится 8 апреля, а первую игру 1/4 Лиги чемпионов с мадридским Реалом команда Карло Анчелотти проведет 12 апреля в Мюнхене.