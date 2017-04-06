Нападающий Баварии Роберт Левандовски получил травму на тренировке мюнхенского клуба.
Роберт Левандовски, Getty Images
06 апреля 2017, 18:48
28-летний поляк досрочно прекратил сегодняшнюю тренировку и покидал занятие, держась за заднюю поверхность правого бедра.
Издание Bild сообщило, что Левандовски рискует пропустить встречу Бундеслиги против дортмундской Боруссии и может не сыграть с Реалом в Лиге чемпионов.
Позже форвард успокоил разволновавшихся болельщиков.
"Все в порядке! Я буду готов", — написал поляк в своем твиттере.
Отметим, что матч со Шмелями состоится 8 апреля, а первую игру 1/4 Лиги чемпионов с мадридским Реалом команда Карло Анчелотти проведет 12 апреля в Мюнхене.