28-летний поляк досрочно прекратил сегодняшнюю тренировку и покидал занятие, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Издание Bild сообщило, что Левандовски рискует пропустить встречу Бундеслиги против дортмундской Боруссии и может не сыграть с Реалом в Лиге чемпионов.

Позже форвард успокоил разволновавшихся болельщиков.

"Все в порядке! Я буду готов", — написал поляк в своем твиттере.

Everything is fine! I will be ready💪 @FCBayern @bundesliga_de