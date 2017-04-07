Германия

Мюнхенский клуб желает продлить соглашение с полузащитником команды Тиаго Алькантарой.

Отметим, что текущий контракт Алькантары рассчитан до 2019 года.

По информации Kicker, Бавария заинтересованна в том, чтобы продлить контракт с Тиаго. Источник сообщает, что мюнхенский клуб готов существенно повысить заработную плату испанца.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Барселона и Реал предпримут попытку подписать полузащитника в летнее трансферное окно.

В этом сезоне за Баварию 25-летний испанец сыграл 33 матча во всех соревнованиях, в которых забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

