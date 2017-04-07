Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Айнтрахт Ф – Вердер

Пятница, 21:30, Коммерцбанк Арена, арбитр — Бастиан Данкерт

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Вердер с приходом нового тренера громит соперников одного за одним. У Музыкантов уже четыре победы кряду. Команда сейчас может играть раскрепощенной, она оторвалась на 20 очков от зоны вылета и высоких задач перед клубом никто не ставит. Вряд ли стоит ждать игру от обороны. Обращая внимание на последние результаты Айнтрахта, победная серия Вердера, скорее всего, продолжится, поскольку команда из Франкфурта не может забить в Бундеслиге уже пять матчей.

Ориентировочные составы:

Айнтрахт: Храдецки — Хесус Вальехо, Абрахам, Ощипка — Чендлер, Маскарель, Гачинович, Тавата — Фабиан — Хргота, Ребич

Вердер: Видвальд — Велькович, Мойсандер, Кальдирола — Эггештайн — Селассие, Гриллич, Юнузович, Гарсия — Бартельс, Крузе

прогноз 0:2

Шальке – Вольфсбург

Суббота, 16:30, Фельтинс-Арена, арбитр — Бенджамин Бранд

Вердер убедительно обыграл Шальке в середине недели (3:0), так что теперь Кобальтовые в опасной близости от зоны плей-офф. Только пять очков отделяет их от Аугсбурга, который идет третьим снизу. Шальке очень нужна победа в этом матче. У гельзенкирхенцев хорошая история последних встреч против Вольфсбурга. Шальке выиграл четыре из последних шести дуэлей.

Вольфсбург потерпел досадное домашнее поражение (0:1) против Фрайбурга. Команда выиграла только два из последних шести матчей, но в настоящее время остается непобедимой в последних трех выездных поединках.

Обе команды показали плохие результаты в мид-уик, но Шальке демонстрирует гораздо лучшую организацию игры последние несколько недель, да и личные встречи также на стороне Кобальтовых.

Ориентировочные составы:

Шальке: Ферман — Коке, Хеведес, Настасич, Керер — Гайс, Бенталеб — Шепф, Горецка, Чупо-Мотинг — Бургшталлер

Вольфсбург: Кастеелс — Треш, Кнохе, Луис Густаво, Хорн — Базур, Гилавоги — Блащиковски, Арнольд, Виейринья – Гомес

прогноз 1:0

Гамбург – Хоффенхайм

Суббота, 16:30, Имтех арена, арбитр — Феликс Цвайер

Гамбург в середине недели проиграл Боруссии Д и не смог продлить беспроигрышную серию до пяти матчей. Динозавры сейчас опять очень близко к стыковым матчам. Всего один пункт разделяет Гамбург и 16-е место, в случае потери очков он может его занять.

Только два клуба смогли в этом сезоне обыграть Баварию. Первым в ноябре была Боруссия Дортмунд, вторым – Хоффенхайм. Он набрал отличную форму. Подопечные Нагельсманна, спустя 27 туров, занимают третье место, опережая Дортмунд, с которым у Хоффенхайма запланирован матч в первые выходные мая.

Ориентировочные составы:

Гамбург: Адлер — Дикмайер, Кириакос Пападопулос, Маврай, Острцолек — Уоллас, Готоку Сакаи — Хант, Холтби, Костич — Вуд

Хоффенхайм: Бауман — Зюле, Фогт, Хюбнер — Тольян, Цубер — Руди — Надем Амири, Демирбай — Вагнер, Крамарич

прогноз 0:2

Фрайбург – Майнц

Суббота, 16:30, Маге-Солар-Штадион, арбитр — Харм Осмерс

Фрайбургу немного повезло в прошлом туре в игре с Вольфсбургом. Он выиграл 0:1, забив за двенадцать минут до конца встречи. Эта победа обеспечила Фрайбургу статус команды Бундеслиги на следующий сезон. В настоящее время его отделяет всего несколько пунктов от еврокубковой зоны, но руководство клуба всегда заявляет, что Европа не является приоритетом в этом сезоне. Наверняка сейчас команда очень расслаблена и сыграет дома в отличный футбол для своих болельщиков.

Майнц находится в очень тяжелом положении, команде очень нужны очки. В мид-уик он потерпел четвертое поражение подряд, проиграв дома Лейпцигу (2:3).

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Кюблер, Сеюнджю, Кемпф, Гюнтер — Франц, Шустер — Хаберер, Грифо — Петерсен, Нидерлехнер

Майнц: Лессль — Донати, Белл, Хак, Брозински — Сердар, Латца — Квайсон, Кркич, Бласис – Муто

прогноз 0:0

РБ Лейпциг – Байер

Суббота, 16:30, Ред Булл, арбитр — Роберт Кампка

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Лейпциг сыграл отличный матч в прошлом туре против Майнца, выиграв на выезде 2:3. Может показаться, что для Быков это была тяжелая игра, но это на самом деле не так. Лейпциг контролировал игру от начала до конца. Форсберг был особенно хорош в этом поединке, сделав два ассиста.

Учитывая тот факт, что Бавария проиграла Хоффенхайму, а в 28-м туре сыграет сложный матч с дортмундской Боруссией, у Лейпцига появляется реальный шанс сократить отставание до семи очков.

Байер, наконец, одержал победу против подвального Дармштадта. Леверкузен держит абсолютный баланс в этом сезоне, команда максимально средняя по всем параметрам. Шесть очков отрыва от зоны плей-офф и пять пунктов — отставание от еврокубковой зоны.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг — Кейта, Демме — Забитцер, Форсберг — Вернер, Поульсен

Байер: Лено — Хильберт, Едвай, Топрак, Венделл — Баумгартлингер, Кампль — Беллараби, Хаверц, Брандт — Фолланд

прогноз 2:0

Кельн — Боруссия М

Суббота, 16:30, Рейн Энерги, арбитр — Феликс Брих

Кельн поднялся на пятую позицию в Бундеслиги, но отставание в десять очков вряд ли даст шанс побороться Козлам за ЛЧ. Тут как раз тот случай, когда команда будет играть глядя на результаты своих преследователей. Кельн дома просто неподражаем. Он оставался непобедимым в 12 из 13 своих домашних матчей.

Боруссия М в середине недели нанесла поражение Герте. В настоящее время менхенгладбах отстает от еврокубков всего на четыре очка, но команде нужно существенно прибавить в игре, а именно в обороне, если они хотят попасть в Лигу Европы. Также отметим, что Боруссия М выиграла всего 3 из своих 13 выездных матчей в текущем сезоне.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Олковски, Соренсен, Хайнтц, Хектор — Леманн, Хегер — Биттенкурт, Йойич, Рауш — Модест

Боруссия М: Зоммер — Элведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Бенеш, Дахуд — Херрманн, Азар — Штиндль, Раффаэль

прогноз 2:1

Бавария — Боруссия Д

Суббота, 19:30, Альянц арена, арбитр — Марко Фриц

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Бавария будет очень мотивирована, чтобы выиграть в этом поединке, так как она проиграла дортмундцам (1:0) в первом круге. Тем не менее последняя их игра в Мюнхене закончилась комфортной победой хозяев (5:1). Не смогут помочь команде Анчелотти голкипер Мануэль Нойер, полузащитники Дуглас Коста и Томас Мюллер. Все они борются с травмами.

Боруссия Д остается непобедимой в трех матчах Бундеслиги подряд, а в середине недели Шмели дополнительно повысили свое психологическое состояние, разбив Гамбург (3:0). Обамеянг находится сейчас в потрясающей форме, он забивал в каждом, из последних семи матчей Шмелей. В его активе 25 забитых мячей и первая строчка в списке бомбардиров чемпионата Германии.

Ориентировочные составы:

Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба — Хаби Алонсо, Видаль — Роббен, Алкантара, Рибери — Левандовски

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер — Вайгль — Пулишич, Кагава, Кастро, Дембеле — Обамеянг

прогноз 1:1

Герта – Аугсбург

Воскресенье, 16:30, Олимпийский стадион, арбитр — Тобиас Штилер

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Герта упала на шестое место в турнирной таблице, стадион будет оказывать на "бело-голубых" очень сильное давление. Если берлинцы не выиграют, по крайней мере, четыре из оставшихся семи матчей, они могут полностью упустить шанс играть в еврокубках. Позитивной новостью для Герты является возвращение их лучшего бомбардира Ибишевича, который отбывал дисквалификацию за пять желтых карточек.

Аугсбург является третьим снизу в турнирной таблице чемпионата Германии, каждая из оставшихся семи игр имеет решающее значение для него. Отметим, что Фуггеры забили 26 голов в 27 играх и добыли всего семь побед в чемпионате.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярстейн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Платтенхардт — Штарк, Шелбред — Эшвайн, Дарида, Калу — Ибишевич

Аугсбург: Хиц — Дансо, Качар, Янкер — Верхаг, Стафилидис — Байер — Кор, Ку Ча Чхоль — Бобадилья, Финнбогасон

прогноз 2:0

Ингольштадт – Дармштадт

Воскресенье, 18:30, Ауди-Спортпарк, арбитр — Мануэль Грефе

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Сражение аутсайдеров. В матче будет явное преимущество Ингольштадта. Сейчас Черные находятся на подъеме, они выиграли два последних матча и нацелены на сохранение прописки в Бундеслиге.

Дармштадт уже можно считать участником второй Бундеслиги. Шансов у команды нет шансов остаться в Бундеслиге. Есть одна показательная вещь перед этим матчем: Дармштадт — худшая команда в истории Бундеслиги по игре на выезде. Она проиграла все 13 матчей в гостях, забив в них всего 4 гола. Нет предпосылок, что Дармштадт даст бой Ингольштадту.

Ориентировочные составы:

Ингольштадт: Хансен — Матип, Брежери, Тиссеран — Моралес, Роджер, Коэн, Зуттнер — Гросс, Леки — Лескано

Дармштадт: Эссер — Сиригу, Банггор, Сулу, Холланд — Хамит Алтынтоп, Гондорф — Сам, Вранчич, Хеллер — Бойд

прогноз 3:0

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