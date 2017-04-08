Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Германии между франкфуртским Айнтрахтом и Вердером.
ФАБИАН СРАВНИВАЕТ СЧЕТ, GETTY IMAGES
08 апреля 2017, 10:48
После первого тайма подопечные Александра Нури вели в два мяча, но упустили преимущество во втором тайме.
Айнтрахт — Вердер 2:2
Голы: Гачинович, 48, Фабиан, 73 (с пенальти) — Юнузович, 37, Бартельс, 43
Айнтрахт: Градецки — Абрахам, Русс (Блюм, 46), Вальдес (Вольф, 68) — Чендлер, Маскарель, Гачинович, Очипка — Фабиан, Хргота (Сеферович, 81), Ребич
Вердер: Видвальд — Велькович (Каинц, 29), Мойсандер, Кальдирола (Гарсия, 53) — Эггештайн — Гебре Селасси, Гриллитч, Юнузович, Гарсия — Бартельс (Писарро, 77), Крузе
Предупреждения: Ребич, Фабиан — Велькович, Бартельс