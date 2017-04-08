Представляем вашему вниманию видеообзор матче чемпионата Германии между Баварией и Боруссией из Дортмунда.
Бавария, Getty Images
08 апреля 2017, 21:45
Подопечные Анчелотти не испытали никаких проблем в поединке против Боруссии.
Бавария — Боруссия Д 4:1
Голы: Рибери, 4, Левандовски, 10, 68, с пенальти, Роббен — Рафаэль Герреру, 20.
Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба — Роббен, Хаби Алонсо, Рибери (Дуглас Коста, 74), Видаль, Тьяго Алькантара — Левандовски (Киммих, 72).
Боруссия Д: Бюрки — Гинтер, Папастатопулос, Бартра — Кастро (Роде, 46), Пасслак, Шмельцер, Рафаэль Геррейру (Мерино, 69) - Пулишич, Обамеянг, Дембеле (Мор, 59).
Предупреждения: Левандовски, Видаль — Пасслак, Бартра, Бюрки.